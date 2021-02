Räppar Mick Moon lõbusast suhtest emaga: ta lihtsalt ütleb: „Ou neegrid... aidake mul diivanit tassida.“ 

Antoniol on oma tuntud ema, Victoria Kassiga, alati head suhted olnud ning, kui Kristina ema ei võtnud oma tütart, kui mustanahalist, siis Antonio peres teadustatakse, et poeg on mustanahaline. "Mu ema ütleb lihtsalt: "Ou neegrid... aidake mul diivanit tassida." Aga see on okei nali, ta vähemalt teadustab," naerab Antonio.