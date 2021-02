MIS JUHTUS? 99aastane prints Philip viidi haiglasse 

Õukonna teatel kannatas 99aastane prints eile õhtul halva enesetunde all ning ta viidi oma ihuarsti soovitusel igaks juhuks Londonis asuvasse kuningas Edward VII nimelisse haiglasse, vahendab BBC News.

Usutakse, et monarhi abikaasa jääb haiglasse veel paariks päevaks, et kosuda ja arstide jälgimise all olla.