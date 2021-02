Oprah moosis Harryt ja Meghanit intervjuu saamiseks kolm aastat 

Seda, et Californiasse kolinud kuninglik paar annab esimese suure intervjuu just Oprah'le, oli õukonnas juba ammu avalik saladus, väidab New York Post. USA leht sahistas sellest juba mullu jaanuaris. Ometi olevat esmaspäevane teade, et Winfrey on saanud kuninglikult paarilt poolteisetunnise intervjuu, mis linastub 7. märtsil, Buckinghami lossi ootamatult tabanud. Kuninglikud ametnikud olevat kuulnud sellest alles sotsiaalmeedia vahendusel.