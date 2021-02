GALERII | „Eesti laulu“ läbimäng: kes toob lavale kaktused ja mannekeeni, kes tõuseb lae alla ehk Millega plaanivad artistid üllatada?

Esimesena astub poolfinaalis üles Tanja, kelle õlul on justkui ülesanne pidu korralikult käima tõmmata – seda lauljatar ka teeb! Sõu saab olema särav ja koos tantsijatega köetakse lava kuumaks, nagu Tanjale kohane. Lugu „Best Night Ever“ on hoogne, nii ka lavaline esitus ja võtab vaatajatel kindlasti jala kaasa tatsuma.

Tanja Foto: Martin Ahven

Teisena saab neljapäeva eel oma lavaesitust viimistleda Hans Nayna. Kas lihtsuses peitub võlu? Hans esineb vaid valges T-särgis ja paljajalu. Lisaks temale on laval kaks tantsijat, kes esitavad imelise ja hingestatud koreograafia.

"Eesti laulu" läbivaatus Foto: Martin Ahven

Wiiralti esituseks täitub lava täies ulatuses artistidega, ansambel astub üles kogu kooseisuga ehk seitsmekesi – terve loo ajal on laval mõnus energia ja kõik jämmivad kaasa. Loo pealkirjaga „Tuuled“ sobitub imehästi taust, millele on kuvatud pildid loodusest. Erilist tähelepanu püüavad aga kolm kaktust kujutavat valgustust – eks ole näha, kui palju need telekaamera läbi esitusele juurde annavad.