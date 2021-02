ELU KÕIGE HULLEM VALU, HIRM JA PIMEDUS: supermodell kirjeldab esiklapse sündi 

Elsa oli otsustanud, et tema laps sünnib kodus vanni. Ta oli käinud hüpnosünnituse kursustel ning lisaks Tomile oli tal abiks mitu inimest, kuid kõik ei käinud nagu raamatus - valud kestsid mitu päeva, ning kui tundus, et sünnitus hakkab viimaks tõsiselt pihta, kulus ikkagi palju piinavaid tunde, enne kui Elsa tohtis last välja pressima hakata. Ka pea väljumiseks kulus mitu tundi. Sünnitaja oli ahastuses. "Mul oli tunne, et ta ei tulegi välja. Hakkasin kahtlema, kas ma ikka suudan seda teha, vastu pidada, lapse välja pressida."

Kui tütar viimase pressimisega viimaks välja oli pääsenud ja Elsa rinnale asetati, olid kõik valud ununenud. "Mind haarab armastus, uhkus, õnn. Ta on siin. Räägin temaga. Ütlen, et olen tema üle nii uhke. Tema ema on sõja läbi käinud, aga tema on nii rahulik, pulss on nii stabiilne, ta saabus koos päikesega kell seitse hommikul ning õudusfilmilik pimedus toas muutus heledaks päikeseküllaseks unelmaks."