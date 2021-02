KUS ON TUGEV NAINE?! KUS ON VUNK?! Laura "Play" ajas Soome muusikaeksperdid kimbatusse 

Soome riiklik ringhääling Yle lasi tänavusi võistuslaule vaagida žüriil, millesse kuulusid muusik ja hitilooja Vilma Lähteenmäki, Jyvaskylä ülikooli lektor Henna-Riikka Peltola, kes on spetsialiseerunud muusika tekitatavatele emotsioonidele, ning näitleja ja lavastaja Samuel Harjanne ("Billy Elliot").

Peltola nimetab Laurat Soome Nicole Scherzingeriks - Pussycat Dollsi star on oma seksapiili poolest üle maailma kuulus. Ent muusikateadlane ei leidnud Laura palast kantrimõjutusi, mida tutvustuses toonitatakse. Ta usub, et ehk on taotluseks võetud midagi Dolly Partoni hiti "Jolene" sarnast, kuid kantrisaundi polevat ollagi.

Lähteenmäki kiidab Laura tämbrit, mille kerge kärin valjemates ja kõrgemates kohtades on tema sõnul super. Laul algavat paljutõotavalt, kuid muusikaeksperti häirib, et refrään katkeb poole pealt. "Kuulajana ootan, et see areneks," seletab ta. Kuid "Play" naaseb salmiosa juurde.

Ka Peltola ootas refräänist märksa enamat. "Harmoonia ei muutu üldse." Ta toob võrdluseks Loreeni eurolaulu "Euphoria", mille refräänis oli tema sõnul võrratu alanev modulatsioon. "Tundus, et kohe juhtub midagi põnevat. "Play" vajaks midagi sarnast."