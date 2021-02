„Buffy“ näitlejat tabas piinlikust kohast halvatus 

Xander Harrise osatäitja Brendon seletas oma fännidele, et libastus hiljuti õnnetult jääl ja vajas selgroolõikust. Selgrootrauma oli põhjustanud iiveldust, aga ka teisi ootamatuid sümptomeid. "Mu pärak on nagu halvatud ja suguti ka, ja see on veider. Pean pissimiseks potile istuma, sest ma ei saa aru, kas s**un või pissin. Hullumeelne!" vahendab Daily Mail alkoholismi ja vägivallatsemise tõttu korduvalt arreteeritud näitleja sõnu.