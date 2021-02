Saund Räppar Beebilõust pritsib sappi: ma ei tee muusikat selleks, et raadiojaamade ukse taha jälgi teha Ohtuleht.ee , täna 10:59 Jaga: M

Foto: Erlend Štaub

Tundub, et Eesti räpimaastikul on puhkemas uus tüli. Sel korral on riimimeister Beebilõustale ette jäänud kohalik raadiojaam Sky Plus.