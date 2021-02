Megan Foxi räpparist kallim kannab kaelas tema verd  

"Kannan sinu verd oma kaela ümber," kirjutas Colson Baker ehk Machine Gun Kelly sõbrapäevafotode allkirjas. Galerii teine pilt näitab tõesti, et tal on kaelas verepiisaga ehe. Paarike on kurameerinud umbes aasta. Just Machine Guni pärast hülgas Fox oma kolme lapse isa Brian Austin Greeni.

Midagi uut selles vereehtes siiski pole - fännid tõttasid meenutama, et esimesena olid sellise isevärki armuavaldusega lagedale tulnud Angelina Jolie ja tema toonane abikaasa Billy Bob Thornton. Nende abielu põles küll paari aastaga läbi, kuid erilised kaelaehted on jäänud popkultuuri kullafondi.

Thornton rääkis aastaid tagasi, et nõelaga sõrme torgata ja verd kaelakeele määrida oli Jolie mõte. "Et kui oleme teineteisest eemal, siis kanname seda keed. Nii lihtne see oligi, aga selleks ajaks, kui see ajakirjandusse jõudis, jäi mulje, et meil ripub kaelas ämbritäis verd."