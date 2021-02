Salma Hayek on abielus ainult raha pärast?! 

Koos Pinault'ga 12aastast tütart kasvatav 54aastane näitlejanna rääkis kuuldustest esmaspäeval veebisaates "Armchair Expert". Saatejuht Dax Shepard kiitis, et Pinault on tore, lõbus, helde ja seksikas mees. "Ma olen nüüd aus," ütles Shepard. "Ma ei teadnud varem, kes ta on, olin ainult kuulnud või lugenud, et sa abiellusid jube rikka mehega. Järsku sellepärast Hayek abielluski!" vahendab People.com.

Ka Salma tunnistab, et kõik olid väitnud: "See on kokkuleppeabielu, ta abiellus selle mehega raha pärast." Kuid tema ei tee õelutsejatest välja. "Me oleme viisteist aastat koos olnud ja meie armastus on tugev. Ja ma ei solvu. Ma mõtlen: ah, las räägivad."