PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 21. veebruar 

Palju õnne, Kalad! Uuel isiklikul aastal keskendu praeguses hetkes elamisele. Halb on see, kui minevik sind takistab, samuti ei saa sa end õnnelikuna tunda juhul, kui tegeled palavikuliselt tuleviku kindlustamisega. Ole õnnelik siin ja praegu, naudi armusuhteid – küllap on sul võimalik olla koos just selle inimesega, kelle seltsis on hea.