PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 20. veebruar 

Veenuse ja Marsi pinge all on parim armastuse väljendus kirglik seks. Kui sul kindlat partnerit pole, võib kirelõõm sind kellegagi tuttavaist voodisse viia.

On tugevate astroloogiliste mõjudega päev, võid tunda end väga õnnelikuna. Võimalik on seegi, et tugevad emotsioonid ja omanditunne sind kellegagi riidu ajavad.