PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 18. veebruar 

Ole teadlik oma jõust ja võimetest. Ära proovi jätta paremat muljet, ära valeta oma teadmiste, oskuste ja saavutuste kohta. Sulle antakse just nii palju vastutust, kui suudad kanda.

Kas sa ise saad aru, milliseid signaale välismaailmale saadad? Kuna osaliselt tulevad need alateadvusest, ei pruugi sa ise märgata kõike, mis kaaslastele sinu juures silma hakkab.

Ära kujunda arvamust inimeste kohta selle järgi, milline on nende ühiskondlik positsioon või varanduslik seis. Ka siis, kui keegi on sind just nende kriteeriumide järgi hinnanud.