Kendall Jenneri bikiinifoto on veider - isegi naba paistab imelik! 

Iltalehti teatel kahtlustavad paljud kommentaatorid, et niigi sireda Kendalli keha on Photoshopi abil veelgi pikemaks venitatud (foto nägemiseks kliki noolele). Selle proportsioonid polevat paigas. Ka kaunitari naba olla kuidagi veidra kujuga!

Mõne arvates loob 25aastane modell oma retušeeritud fotoga vääri iluideaale. "Igaüks on võrratu sellisena, nagu ta on. See naeruväärne fotošoppimine tuleb lõpetada," kurjustab üks kommenteerija.