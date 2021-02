Inimesed Ants Johanson: „Jaak ise tundis end kõige noorema vennana.“ Aigi Viira , täna 22:22 Jaga: M

GALERII

Mall Johanson poegade ja tütrega 2014. aastal. Ema selja taga seisavad kui oreliviled Ants (vasakul), Mart, Jaak ja Kärt. Foto: Margus Tõnnov / Erakogu

„Aastavahetuse paiku ütles Jaak mõnele inimesele, et annab endast parima, aga ta ei tea, kaua tal aega on,“ meenutab Ants Johanson, Jaagu noorem vend. „Ta täiesti stoilise kannatlikkusega talus oma olekut ütlemata kui ja kust tal valus on. Mingitel keerulisematel hetkedel oli näha, et tal on vaev. Aga ta oli ikka väga vapper vend.“