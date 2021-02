Inimesed Jaak Johansoni lesk Krista Joonas: „Jaak ütles kohe, et ta ei karda surma. Sellega oli ta rahu teinud. Pigem kartis ta mahajääjate pärast, sest teistel on raskem. Lahkuja läheb ju edasi.“ Aigi Viira , täna 22:31 Jaga: M

HELE JA HELGE: „Jaak oli hele inimene, kes tõstis teisi,“ ütleb Jaagu abikaasa Krista Joonas. „Kõik, kes olid murest murtud, koondusid tema ümber. Jaak kuulas kõik alati ära, ei mõistnud kohut, lasi neil lihtsalt olla nemad ise ja muutis kõik alati heledamaks ja helgemaks.“ Foto: Kaari Saarma

„Kui inimene saab diagnoosi verevähk, siis ikkagi on peas mõlemad võimalused, see on paratamatu,” ohkab muusik Jaak Johansoni abikaasa Krista Joonas. „Muidugi lootis ta imele. Alguses oli suur lootus, kui oli leukeemia diagnoos. Sellest ravitakse terveks, kui avastatakse varases faasis. Aga kui tuli teine vähi diagnoos juurde, see mastotsütoos, siis sealt hakkasid šansid juba kahanema.“ Vaatamata hirmsatele tõbedele hoidis Jaak rõõmsat meelt ning rääkis oma haigustest ootamatult avameelselt.