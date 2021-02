Ando Kiviberg mälestab Jaak Johansoni: see energia ja vägi, mis temas on, ei kao mitte kuskile 

Pisaraid tagasi hoidva Kivibergi sõnul jääb osake Jaagust alati meiega: „See energia ja vägi, mis temas on, ei kao mitte kuskile.“

Kiviberg väidab, et Jaak oli ka väga oluline osa Viljandi pärimusmuusika festivalist: „Ta aitas väga tugevalt vaimse vundamendi loomisega. Ta hoolis päris asjadest ja näilisusest ei hoolinud ta absoluutselt.“

Kivibergi sõnul oli Jaaguga alati erakordselt huvitav rääkida, kuna muusik oli suurepärane maailma mõtestaja. „Ta oskas sõnastada selliseid nähtuseid ja asju, mida paljud tunnevad, aga ei oska neid kirjeldada,“ sõnab Kiviberg ning toob näiteks, kuidas Johanson olevat Pärimusmuusika festivali kohta öelnud, et see on koht armumiseks.