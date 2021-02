Grete Kuld: mu elus oli periood, kus arvasin, et ei soovigi lapsi 

Ergo ja Grete Kuld Foto: Martin Ahven

Grete Kuld paljastab saates "Röster" antud intervjuus, et tema elus oli periood, kus ta arvas, et ei soovigi lapsi. "Ma arvan, et on veel naisi, kes nii mõtlevad ja see on väga okei," vahendab Menu tema sõnu.