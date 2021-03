„Pilvede all“ näitleja maja sundmüük lõppes oodatust varem. Vladas Radvilavicius: ärge uurige!

Õhtuleht kirjutas veebruari keskel, kohtutäitur Elin Villipus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Radvilaviciusele kuuluvat vara, et sellega kompenseerida suur võlasumma akstiaseltsidele ALG Liising ja Luminor Bank. Vladas võlgneb Luminorile 5,4 miljonit krooni ehk 345 122,9 eurot. ALG-le on mees võlgu 2010. aastast 2 miljonit krooni ehk 127 823,3 eurot ja 2016. aastast 63 400 eurot. Seega ületasid võlad poole miljoni euro piiri.

"Elus on igasuguseid keerdkäike ja praegu on minu maja kohtutäituri juures müügil," tunnistas Vladas Retro FM saates "Retro Hommik". "Üle kümne aasta tagasi hakkas pank ühte mu tuttavat majast välja tõstma ja võtsin suured laenud, et ta maja välja osta ja lasta tal seal edasi elada. Aga ta ei ole ise midagi ette võtnud, nüüd on asi jõudnud nii kaugele, et ka minu maja on lisatagatisena seal," selgitas mees.