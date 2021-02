Janet Jacksoni iidvana album tõusis rinnaskandaali meenutamise peale esikümnesse 

Timberlake avaldas Instagramis kahetsust, et oli omal ajal Jacksonit ja oma endist sõbratari Spearsi halvasti kohelnud. "Hoolin neist naistest ja austan neid ja tean, et vedasin neid alt."

Timberlake'i omaaegsed suhted Spearsiga kerkisid hiljuti esile seoses New York Timesi dokfilmiga Britney artistiteest ja kohtuvõitlustest. Filmis rõhutatakse, kuidas ajakirjandus endist lapstähte Spearsi häbistas, kui Justin pärast suhte lõppu avalikult kiitles, et on Britneyga maganud - popprintsess ise oli väitnud, et nende vahel polnud seksuaalsuhteid ning ta on süütu.