Jürgen Pärnsalu nakatus koroonaviirusega: pea oli paks ja selline tunne, nagu oleks kõrge palavik 

Jürgen tõdeb, et haigus on olnud väga ebameeldiv. "Esimesed päevad kere valutas, magada ei saanud ja pidin võtma valuvaigisteid, et öö mööda saata. Pea oli paks ja selline tunne, nagu oleks kõrge palavik, kuigi palavikku ei olnud. Pidev rammestus ja kerge väsimus, hästi ebameeldiv olek," kirjeldab Pärnsalu.