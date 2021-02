Rootsi kuninganna murdis kukkudes mitmest kohast käeluu 

"Kuninganna viidi kiirabiga Danderydi haiglasse, kus nenditi, et randmes on mitu murdu," ütles Rootsi õukonna pressiesindaja Iltalehti teatel. 77aastane Silvia oli kukkunud parema käe peale.

Nüüdseks on kipsis käega kuninganna koju naasnud. Tegu on kuninganna töökäega, nii et õnnetusega kaasnevad paraku raskused argi- ja tööelus. "Kuninganna enesetunne on olukorda arvestades hea," kinnitab Margareta Thorgren.