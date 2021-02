ÕL VIDEO JA GALERII | Ooperilaulja Väino Puura hellitas 70 aasta juubelil kõige kallimaid inimesi

Väino Puura 70 aasta juubel. Foto: Erki Pärnaku

Estonia teatri solistideks said Sirje ja Väino mõlemad 1976. aasta sügisel. Väino pika solistikarjääri jooksul on kolmel korral ette tulnud déjà-vu: sama lavastus, sama roll. Imre Kálmáni operetis „Silva“ laulis ta nii 1995. kui ka 2010. aasta lavastuses parun Feri rolli. Puccini „Boheemis“ kehastas Väino baritonipeaosa Marceli (ehk Marcellot) 1977. aastal ja ka 1993. aastal. Giuseppe Verdi ooperis „Traviata“ (itaaliakeelses variandis „La traviata“) laulis ta Germonti suurt rolli kahel korral – 1976. aastal juba valmis lavastusega liitudes ning 1997. aastal.

Igal hääleliigil on erinev tessituur ehk hääleulatus madalaimast helist kõrgeimani, millises vahemikus artist suudab laulda, nii et tulemus on kuulajale nauditav. Oma solistikarjääri jooksul hüppas Väino korduvalt üle baritoni tessituuri piiride, lauldes nelja tenorirolli: René „Krahv Luxemburgis“ (1986), Sándor Barinkay „Mustlasparunis“ (1993), krahv Danilo „Lõbusas leses“ (2002) ja krahv Balduin Zedlau „Viini veres“ (2004).

Muusikalist „Suvitajad“ (1977) välja kasvanud komöödia „Siin me oleme!“ (1978) kuulub Eesti kultusfilmide hulka, mille värvikaid kilde – „Me oleme Tallinnast! Me maksame!“ – teab rahvas peast. „Ma löön ta nii segamini, et pärast tuleb passi järgi kokku lappida!“ möirgas meremees Mart, kui kuulis, et sõber Timmu oli endale napsanud linalaka neiukese Liina. Tänu jõulise Mardi rollile sai Väino aga laiemalt tuntuks ja armastatuks üle Eesti.