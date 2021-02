Inimesed Kaalujälgijatega ühinenud James Cordeni kilod kaovad mühinal Toimetas Triin Tael , täna 12:12 Jaga: M

James Corden 2018. aastal Emmyde galat juhatamas. Foto: Reuters/Scanpix

Briti koomik James Corden on Kaalujälgijate programmi abil võtnud viie nädalaga juba üle kuue kilo alla. Eesmärk on näha välja sama musklis kui The Rock!