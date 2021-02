Inimesed KAJA KALLASE MOEVALIKUD ASJATUNDJATE LUUBI ALL! „Paljud eksimused on vabandatavad“, „Meenutab Mary Poppinsit“ ja „Figuur lubab kanda kasvõi kartulikotte!“ Liisa Mugra , täna 16:35 Jaga: M

Kaja Kallase moevalikud Foto: Kollaaž (Renee Altrov, Martin Ahven, Robin Roots, Erki Pärnaku, Tiina Kõrtsini, Teet Malsroos, facebook/kajakallas)

Peaminister Kaja Kallasele on pööratud iga päev tuhanded pilgud, pingsalt vaadeldakse ka tema riietumisstiili. Kas see on ikka peaministrile sobilik? Jah või ei kõrge kaelusega pluusidele? Arvamust avaldavad moeasjatundjad Ženja Fokin, Karolin Kuusik, Tim Bluz ja Meisi Volt.