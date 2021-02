Ka printsess Diana teatas teise lapse ootusest sõbrapäeval 

Endine Hollywoodi näitlejanna Meghan elas mullu suvel üle raseduse katkemise. Nüüd said tema ja Harry oma arvukaid poolehoidjaid taas beebiuudisega rõõmustada. Nende esikpoeg Archie Harrison saab 6. mail kaheseks.

Sussexi hertsogipaar valis rõõmusõnumi teatamiseks sõbrapäeva, kuid ajakiri People märgib, et ka printsess Diana oli teatanud teise lapse - ehk Harry - ootusest 1984. aasta sõbrapäeval.

Toona kuulutas Buckinghami palee, et Walesi printsi abikaasa, 22aastane printsess Diana ootab teist last. Elizabeth II ja prints Philip olid õukonna teatel uudise üle väga rõõmsad. Avalduses lisati, et printsessil pole vahet, kas sünnib poiss või tüdruk. Prints William oli toona aasta ja kaheksa kuud vana. Harry tuli ilmale 15. septembril 1984.