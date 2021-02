Juku-Kalle Raid Jaak Johansonist: aitäh, õpetaja, vend ja hoidja! 

"Ma armastan sind, Jaagu. Sain sinuga tuttavaks, kui olin 12 või 13, sa võtsid mind kui võrdset. Elu lõpuni võtsid! Ma olen praegu 46. Sa oled seda teed saatnud, paljude jaoks ilmselt. Ehkki sinu helgust ja helki ei ole ei minus ega kelleski. Mõnikord võibolla on, kui sa alati meelde tuled, võibolla on see helgus õpitav, ma ei tea. Ma arvan, et sina olid seda Kusagilt õppinud. See oli ilmselt kool, kuhu enamusi vastu ei võeta," kirjutab Raid.