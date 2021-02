Jaak Johansoni vend Ants: „Jaak väsis lõpuks ära. See oli rahulik minek.“ 

Detsembris 2019 diagnoositi Jaak Johansonil verevähk. Jumal paraku põdes ta veel ka teist rasket verehaigust. „Tal oli äge müeloidne leukeemia ehk niinimetatud verevähk ja mastotsütoos (mastotsütoos on haruldane haigus, mille korral toimub histamiini tootvate nuumrakkude kiire levik ja selle tagajärjel liigne histamiini tootmine - toim.), mil on ka kergemaid vorme, aga konkreetselt selle kombinatsiooni vastu on arstiteadus veel võimetu,“ tõdeb vend Ants.