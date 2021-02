Inimesed Vello Viisimaa lesk: usun, et Vello on teispoolsuses ootamas ja tuleb mulle väravale vastu Katrin Helend-Aaviku , täna 19:31 Jaga: M

32 AASTAT SUURT ÕNNE: Teesi tundis end oma suure mehe kõrval alati hoituna ja kaitstuna. „Meil Velloga oli armastus kogu aeg,“ ütleb Teesi Viisimaa. „Jooksin alati Vellole esikusse vastu ja võtsin tal kaela ümbert kinni.“ Foto: Erakogu/Martin Ahven

„Mul on see usk, et Vello on teispoolsuses ootamas ja tuleb mulle väravale vastu,“ on operetitäht Vello Viisimaa lesk, kunagine baleriin Teesi Viisimaa kindlamast kindel. Vello on ju teda alati oodanud. Nii pärast etendusi teatris kui ka maakodu teeotsas. Iga aasta esimesel päeval süütab ta Vello sünnipäevaks küünla ja mehe surmapäeval, 14. veebruaril paneb mängima Šostakovitši romansi filmist „Kiin“. Nii valjult, et ulatub pilvepiirini. Tänavu möödub Vello surmast 30 aastat – umbes sama kaua aega, kui Viisimaad abielus olid.