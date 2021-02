PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 15. veebruar 

Palju õnne, Veevalaja! See eluaasta algab justkui õnnetähe all – sind toetavad nii Jupiteri kui Veenuse soodsad mõjud. Tasub olla hästi aktiivne ning astuda samme oma unistuste täide viimise poole. Kui midagi alustad, on edusammud kiired tulema. Ootamatu õnnetoov muudatus võib sind tabada armuelus.