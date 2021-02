Justin Timberlake palus Britneylt ja Janet Jacksonilt andestust 

Koos näitlejanna Jessica Bieliga kaht poega kasvatav Timberlake (40) ütles, et on näinud sõnumeid, tääge, kommentaare ning mureavaldusi, kus teda süüdistati naistevihas ja rassismis, ning tahab neile reageerida. "Kahetsen kibedalt neid eluperioode, mil mu teod süvendasid probleemi, mil rääkisin kohatult või ei võtnud õige asja eest sõna."

Timberlake'i omaaegsed suhted Spearsiga kerkisid hiljuti esile seoses New York Timesi dokfilmiga Britney artistiteest ja kohtuvõitlustest. Filmis rõhutatakse, kuidas ajakirjandus endist lapstähte Spearsi häbistas, kui Justin pärast suhte lõppu avalikult kiitles, et on Britneyga maganud - popprintsess ise oli väitnud, et nende vahel polnud seksuaalsuhteid ning ta on süütu.