KOLETU ÕNNETUS: põrgupiinades näitlejanna kisendas viis tundi metsas 

Judd (52) on koos oma elukaaslasega aastaid Kongos käinud, et uurida sealset ohustatud bonobode populatsiooni, kirjutab Today.com. Sel nädalal aga kukkus näitlejanna sealses vihmametsas nii õnnetult, et jalaluu murdus neljast kohast. Lisaks tabas Ashleyt närvikahjstus.

Järgnevad 55 tundi olid Juddi sõnul põrgulikud. Esmalt lamas ta viis tundi metsa all ja kisendas nagu metsloom valust, seni kuni üks teadlastest abi järele tõttas. Et röökimine nii vali poleks, järas Judd puuoksa. Aeg-ajalt kippus teadvus kaduma.

Viimaks kanti ta võrkkiiges metsast välja. Järgnes piinav sõit mootorrattaga. Valust nõrkemas Ashleyt tuli istuli hoida. "Üks mees juhtis ja teine istus mu selja taga toeks. Pidin oma murunenud sääreluu ülemist osa oma käega paigal hoidma, ja see kõik kestis kuus tundi. Olin hullumas."