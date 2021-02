SÜNNIPÄEVAGALERII | Juubilar Karmel Killandi: sõprade ja pere jaoks tuleb aega võtta, selles olen nüüd kaljukindel 

„Kui saad 50aastaseks, on ülimalt tore tõdeda, et elu ilma sõpradeta poleks midagi väärt – need paljud telefonikõned, kirjad ja just need ilusad sõnumid, kinnitavad, kui tähtsad on inimesed meie ümber. Praegusel keerulisel ajal oskad sellest veel eriti rõõmu tunda. Olen tõesti väga õnnelik!“ ütleb Karmel.

Karmeli sünnipäev kattub ka sõbrapäevaga, mis teeb päeva tema sõnul kindlasti värvilisemaks. „Paaril eelmisel aastal on olnud nunnud apsud, kui sõbrad helistavad ja soovivad head sõbrapäeva. Viie minuti pärast helistavad uuesti ja ütlevad: „Oi, anna andeks, sul on ju sünnipäev ka. Palju-palju õnne!“ Need olukorrad jäävad meelde ja on väga lustakad mälestused,“ räägib Killandi.

Koroonaviirusest tingutuna jäid suured juubelipidustused ära ja Karmel tähistab sünnipäeva vaikselt pere ringis. „ETV-s seisavad ees väga olulised teleülekanded „Eesti laulu“ ja vabariigi aastapäeva näol, seega ei oleks saanud mitte kuidagi tulla ühte tuppa kokku. See oleks liiga ohtlik. Leppisime armsate telekolleegidega kokku, et kevadel tuleb pidu – siis saame valida aega ja vajadusel värskes õhus kohtuda. Hetkel peame aga mõistlikult tegutsema, et tervena püsida. Oleme aru saanud, et televiisor on praegusel ajal paljude hea, kui mitte ainus, kaaslane ja otsustasime sel aastal nii,“ selgitab Killandi. „Väike õhin on aga ikka sees, sest olen aru saanud, et mingid üllatused on homme ees tööl. Eks ma ikka olen sii kodus natuke ärevuses,“ naerab ta.