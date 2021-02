Fotograaf Nele Tasane jäädvustab piltidele lapse sünnihetke: see on ilus ja armas kogemus 

"Laste pildistamise puhul on see autentsus ja see emotsioon, mis pildile jääb, on puhas tõde ja see mind ka võlub," ütleb Tasane, et talle meeldib kõige rohkem pildistada just lapsi.

Taoline idee tekkis viis aastat tagasi – välismaal oli sünde juba varemgi pildistatud ja Nele mõtles, et ehk võiks selle kombe ka Eestisse tuua. Nüüdseks on ta jäädvustanud 17 sündi.

Kuna sünd on väga ootamatu sündmus, on sünnituste pildistamine Nele jaoks justkui kõrvaltöö. "Me ei tea kunagi, millal laps sünnib. Olen valmis kaks nädalat enne tähtaega ja kaks nädalat pärast. Mul on fotokott pakitud, oma lapsed kuidagi ära sätitud jne," kirjeldab Tasane. Enamasti helistatakse talle öösel kella kahe paiku, et nüüd on laps sündimas.

"Üks hästi vahva kõne oli selline: "Nele, tule nüüd, sünnipidu algab!"," meenutab fotograaf. Kord jõudis ta ühele kodusünnitusele aga isegi enne ämmaemanda ja isa saabumist ning pidi sünnituse ise vastu võtma – kaamera lendas kohe seina äärde ja peamine energia läks beebi ilmale tulekule. Mõnel rahulikumal hetkel haaras Tasane aga ka kaamera ja klõpsis paar pilti.