„PUUDUTA MIND" | Mis on hirmud ja kuidas neist vabaneda?

Kai Oja Foto: Teevi Pihlak

“Me ei pea hirme oma elust välja võtma, need on meile tegelikult vajalikud, need kaitsevad meid,” selgitab eduõpetuse juhendaja Kai Oja ja toob näiteks, et kui sa ei teaks, et gravitatsioon on olemas, võiksid väga haiget saada – samamoodi kaitsevad meid hirmud.