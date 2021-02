VIDEO | Daniel Levi uue pala inspiratsioon sündis imelisel Bali saarel 

Pala on kirjutatud koos laulukirjutajate-produtsentide Ago Teppandi ja Joonas Parkkoneniga. "Daniel mängis mulle selle laulu esimest demo ja ma armusin koheselt sellesse loosse! Töötasime sellega edasi, sättisime veel siit ja sealt, valasime kerge diskosäraga üle ja voilá! Danieliga on alati nii mõnus töötada, ta on erakordne laulja ja lihtsalt nii meeldiv inimene," räägib Soome produtsent Joonas Parkkonen loo valmimisest ja koostööst.

"Mul oli täielik au, et sellised muusikalised legendid nagu Ago ja Joonas said samuti selle loost ja sõnumist inspireeritud ning otsustasid minuga koos töötada, et see lugu ellu äratada! Ma väga loodan, et see lugu paneb inimesi kõrvuni naeratama ja toob mõnusa tantsusammu jalgeisse!b lisab Daniel.