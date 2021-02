BLOGI JA GALERII | „Eesti laulu“ kõik finalistid on teada!

Bändinimi Redel on Indreku sõnul piisavalt jabur ja sobis hästi, sest igaühel on mingi kogemus redeliga – Vaheoja ise näiteks kukkus üle-eelmisel aastal redeli pealt alla. Redeli loo sõnum on lihtne – üles loetakse Eesti asulaid, mis on kõik „väiksed puust linnad“, ent „pinnu tuharasse saab Viljandist“. Indrek ütles Õhtulehele, et kõik linnad valiti loosse meelevaldselt. Muide, Indrek rääkis ka, et kõige rohkem on nad loole tagasisidet saanud lapsevanematelt, kes on saatnud videoid, kuidas nende võsukesed „Tartu“ järgi ringi kargavad ja selle oma lemmiklooks tituleerinud on.