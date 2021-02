OTSEÜLEKANNE -BLOGI JA -GALERII | „Eesti laulu“ esimene poolfinaal läks lahti! Kes pääsevad esimestena finaali?

Õhtulehe muusikasõbrad valisid just Koit Toome esimese poolfinaali võidumeheks. Lugu on power-ballaad ning Koidu sõnul uuriti temalt pärast näosaates tehtud Bocelli esitust, et miks ta sellist muusikat ise ei tee. Tänavune võistluslugu ongi tema sõnul sarnane ja seal on olemas kõik kõrged noodid. See on valminud koostöös soomlastega. Koidul on võistlustules ka teine pala, ta on Suurte Tüdrukute võistlusloo kaasautor.