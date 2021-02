OTSEBLOGI | JÄLGI TÄNA KOOS ÕHTULEHEGA! | „Eesti laulu“ esimese poolfinaal: kes pääsevad esimestena finaali?

Hans on öelnud, et tema lugu on ood inimestele. Seda kirjutades lummas teda mõte, et igas inimeses on maagiat – igaühel omal moel. Sündinud on see koostöös Vahur Valgmaaga. Mida Hans Õhtulehele veel rääkis, loe siit: https://elu.ohtuleht.ee/1024373/hans-nayna-muusika-paastis-mind-halvalt-teelt