SUUR HIINA HOROSKOOP: Hobune flirdib, Madu saab rikkaks ja keegi kaevab Ahvile auku 

Hongkongis tegutsev Hiina ja Lääne astroloog Jupiter Lai ütles Japan Timesile, et Pühvel on tugevalt maa küljes, ustav, hell ja usaldusväärne. Rotiaasta vägi oli kiire, karm ja aktiivne yang ning elemendiks oli kiire ja muutliku loomuga vesi. Pühvli energia seostub yin'iga, mis on aeglane, pehme ja passiivne. Tema element on maa, mis sümboliseerib stabiilsust ja kosutust. Need Pühvli iseloomujooned peaksid isekeskis moodustama suurepärase sünergia ning on enamjaolt soodsad, lisas Lai.