39aastane Britney Spears jääb isa eestkoste alla 

Britney advokaat Samuel D. Ingham III on varem öelnud, et lauljanna kardab oma isa ega taha, et too tema finantse ja karjääri juhiks. Superstaar on ähvardanud, et kui isa tema eestkostjaks jääb, keeldub ta lavale naasmast. Neljapäevasel kohtuistungil kordas Ingham popstaari soovi, vahendab BBC News.

Britney Spearsi toetajad 11. veebruaril 2021 Los Angelese kohtumaja ees. Foto: Reuters/Scanpix

Paljud Spearsi fännid on veendunud, et nende lemmikut hoitakse enam-vähem vangis, ning nad on algatanud liikumise Free Britney ehk Vabastage Britney. Meeleavaldustel on nähtud ka poptäht nooremat õde Jamie Lynn Spearsi. Poleemilisele eestkosteteemale, kuid ka sellele, kuidas ajakirjandus on endist lapstähte aastate jooksul kohelnud, keskendub ka värske dokfilm "Framing Britney Spears", mis valmis maineka ajalehe New York Times hõlma all.