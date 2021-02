Navalnõi toetajast räppar vahistati sõna "kliitor" eest 

Artistinimesid Gnoinõi ("mädanenud") ja Slava KPSS ("Au NSV Liidu kommunistlikule parteile") kasutav Mašnov oli Moscow Timesi teatel 1500 inimese seas, kes on Navalnõi vangistamise järel Venemaal kinni peetud. Videokaadritest on näha, kuidas räppar skandeeris Navalnõi toetajate meeleavaldusel: "Limpsi, ära hammusta, kliitor on tundlik asjake."