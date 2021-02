Inimesed Pool sajandit vaikinud Peeter Tooma: „Pole ma tüüdanud ligimesi kõrtsides ega pulmades, laevatantsudel ega õllesummeritel.“ Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M

SÕBER TALVE JA LUMEGA: Vana spordipoisina paneb Peeter Tooma talvel igal vabal hetkel suusad alla, seda nii Nõmme kui Varbla kodus. Foto: Erki Pärnaku

Teate Peeter Tooma lugusid, nagu „Väiksed kastid“, „Vaikus“ või „Värvid“? Ei tea? Ega peagi. Neid mängiti raadios 50 aastat tagasi. Tollast folki võisid kõrged kõrvad Lääne muu mandunud muusika kõrval veel kuidagi välja kannatada. Seda enam, et noor bard saadeti Moskva heakskiidul Sofiasse protestilauljate konkursile. Aasta hiljem tulid „Reliikvia“ laulud. Siis aga saabus vaikus. Pooleks sajandiks. Ent nüüd otsis Peeter kunagi kastipõhja unustatud lood uuesti välja ning Tõnu Raadiku seades said need salve. Mõned neist koos Evelin Võigemastiga.