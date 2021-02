Moodne kärgpere! Marko Mihkelsoni kooselu värske abikaasaga algas suhtekoolitusega  

"Kolisime kokku alles poolteist aastat pärast tutvumist. Meil on moodne kärgpere – lapsed on eelmisest kooselust nii minul kui Markol," räägib Tuuli, et just lastele mõeldes võtsid nad suhtega rahulikult.

Ühel päeval rabas Tuuli Markot aga tõsiselt, tehes ettepaneku minna koos suhtekoolitusele ja see ehmatas mehe ära, sest arvas, et nende suhtes on ju kõik nii hästi.