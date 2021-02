GALERII | UUE AASTA RIITUS: Pühvel Igor Mang kutsus Tallinna kesklinna vaimud ja ajas kokku energiaringi 

Foto: Teet Malsroos

Mang lubas, et Pühvli aasta soosib enim õhumärke: Kaksikuid, Kaalusid ja Veevalajaid. Mang ise on Pühvli aasta Kaksik, mistap peaks tal endal eriti hästi minema hakkama. "Mul on nii hea meel, ongi käes! Sellepärast ma täna nii hoolega vehkisin, et minu aasta tuleb," sõnas ta Õhtulehele.

Foto: Teet Malsroos

Millised eesmärgid on astroloog Pühvli aastaks seadnud? "Et ma saaks ennast teostada – rohkem liikuda ja suhelda huvitavate inimestega, ka saada tarkust juurde. Ma loodan, et ka viirusolukord leeveneb kevadest nii et saab natuke reisida," rääkis Mang, kelle enda lemmiksihtkoht on Šveits. Tähetarga südamesoov on aga kutsude paradiisi lahkunud Sulfa asemele uus karvane sõber võtta.