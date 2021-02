Raamat Kirjanik Elisabeth Aspet tabas ühe lähedase kaotus teise järel: „Kurvale ja raskele tulevikule lähen ma vastu, minu võimuses ei ole midagi.“ Katrin Helend-Aaviku , täna 21:00 Jaga: M

Elisabeth Aspe 63aastasena. Foto: Eesti kirjandusmuuseum

„Mu jumal on mind veriseks peksnud, kõik, kõik on ta võtnud – vanemad, sugulased, sugulaste lapsed ja nüüd mu mehe. Üksi seisan ma oma kolme lapsega korraldamata varanduse juures. Kurvale ja raskele tulevikule lähen ma vastu, minu võimuses ei ole midagi,“ kirjutas oma päevikusse Eesti oma Jane Austeniks nimetatud kirjanik Elisabeth Aspe. Neid ridu kirja pannes ei teadnud ta veel, et ees ootab veel kõige rängem kaotus – lapse surm.