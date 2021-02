Johannes Tralla pani oma käejälje telemaja fuajee seinale 

„Mulle tundub, et see vastab minu käe kujule, sest see käsi istus seal päris hästi sees, nii et tegemist ei ole süvariigi, vandenõu või valekäega,“ ütles Tralla ja tõdes, et on suur au näha oma käejälge teiste tuntud teleinimeste omade kõrval rippumas.

Tralla juhib ETVs saateid „Aktuaalne kaamera“, „Esimene stuudio“ ja „Johannese lähetamine“. Lisaks on ta olnud rahvusringhäälingu korrespondent Brüsselis ning teinud kaastööd teistele ERRi kanalitele.

Kuigi oma esimest teles töötamise päeva ta täpselt ei mäleta, on tal meeles päev, mil esimest korda teletöö telgitaguseid nägi. „Ma mäletan, et minu esimene telekoolipäev oli presidendivalimiste lõppvoor, kus kuulutati välja Eesti vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. See oli väga tihe rebimine Arnold Rüütli ja Ilvese vahel ja ma olin toona töövarjuks Sven Soiverile, kes oli selleks hetkeks töötanud TV3 uudistes paar aastat,“ meenutas Tralla ja lisas, et on ka nüüd, aastaid hiljem Soiveriga koos pressikonverentse oodates seda päeva meenutanud.