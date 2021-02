Koit Toome linnaelu ei igatse: tahtsin suvel isegi kanad võtta 

"Igatsesin nii väga oma maja ja aeda, et saaks välja minna ja kuulata, kuidas linnud laulavad, grillida, õues olla. Tore on jälgida, kuidas lapsed tunnevad rõõmu, kui meil kasvuhoones esimesed viljad valmivad või aias midagi õitsema hakkab," lisab ta.

Koit räägib, et tahtis suvel isegi kanad ka võtta, aga see lükati praegu natuke edasi. "Kui suvel Vilsandil käisin, siis vaatasin, et Jaan Tättel olid seal kanad ja nii tore oli, kuidas lapsed said hommikuti värskeid mune tuua!"