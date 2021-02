Inimesed "Pühvel peab tegema korda kõik selle jama, mille Rott tekitas.“ Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

AASTA VALITSEJA: Et pühvliaasta kujuneks edukaks, tuleb olla töökas ja sihikindel nagu pühvel isegi. Foto: Alamy / Vida Press

„Kui joonistada Hiina astroloogia loomaring sinusoidina, siis pühvliaasta on põhi, kõige madalam punkt,“ sõnab feng shui õpetaja Janno Seeder. Seega on põhjust rõõmustamiseks – enam hullemaks minna ei saa! „Jalad on ju põhjas – see on palju parem kui vabalanguses või -libisemises olla,“ leiab Janno. „Enne kriisi on palju kehvem olukord, sest siis on teadmatus, mis homme saab. Pühvliaastal tunned – jalad on kindlalt maas! Siit allapoole enam ei saa, ainult üles!“