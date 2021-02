Kadri Voorand: koroonakriisi ajal leidsin endast ühe tugeva tüdruku 

Otsus konkursil kandideerida tuli Kadril (34) spontaanselt. „Lihtsalt sündis lugu, mis juhuslikult „Eesti laulule“ sobis. Idee tekkis orgaaniliselt ja kandis endas tugevat emotsiooni. Päristunded mõjuvad muusikas ja loodan, et see lugu inspireerib teisigi leidma endast energiat olulisteks muutusteks!“ Lugu polnud kirjutatud „Eesti laulu“ jaoks. „Laulu kese sündis suvel, puhtast impulsist. Mõte osaleda tekkis hilisõhtul, helistasin heale sõbrale Mihklile ja kutsusin ta maale oma stuudiosse, et ta oleks toeks selles kiirproduktsiooni protsessis. Olen talle ilmatu tänulik!“

Selle loo sõnum on Kadri sõnul üsna lihtne. „Meile on antud ainult ühe elu jagu energiat. Milleks kulutada seda peaga vastu seina jooksmisele või hirmust kantud tegudele? See energia lihtsalt kaob ja seda ei saa enam kunagi tagasi. Palju tähtsam oleks luua selle energiaga maailma ja väärtusi, millesse ma ise usun. Aga nagu selles lauluski, on justkui määratud nii, et hirmu ja valu kogemine on pääs järgmisele tasemele elu mängus. Ja rännak jätkub. Minu sisemine laps valgustab rada.“

Muusik tegutseb enim ansamblis Estonian Voices. Ega bändikaaslased solvunud, et neid ei kaasatud? „Mul on bände mitmesuguseid. Olen õnnelik, et mu kaasteelised erinevatelt rinnetelt toetavad mind ja elavad kaasa.“

Kadrile polnud veel kohalegi jõudnud, et ta loo üldse saatis, kui selgus, et ta sai edasi. „Üllatus kogu sündmuste käigust oli suur ja liigutav!“ tunnistab muusik. „Olen saanud nii palju positiivset tagasisidet! Te ei kujuta ette, kui palju see annab ja kui inspireerivalt mõjub, et edasi luua! Olen heas mõttes ärev, aga kindlasti ka juba natuke närvis!“

Konkursi tehniline pool on võõras

Edasi pääses ka Kadri õpilane Kristin Kalnapenk. Kas nad konkureerivad omavahel? „Kristin on väga andekas. Tema tugev ning mõnusa rütmiga lugu kinnitab seda. Kindlasti oleme teineteisele toeks. Tunnen, et meie inimtüüpide vaimsus ei lase võimust võtta selle võistluse sportlikul olemusel, vaid nii tema kui mina näeme lihtsalt võimalusi enese arenguks,“ leiab Kadri, et pidev õppimine, nii enese kui ka välismaailma kohta, on elukestev protsess ja olulisem kui võit.

Ta loodab, et saab hakkama „Eesti laulu“ esinemise formaadi tehnilise poolega, mis on talle võõras ja selle tõttu ka väljakutsuv. „Kui suudan sellega maha saada, olen enda üle uhke!“ Kuidas Kadri esitust mõjutab publiku puudumine? „Suurt lava olen nüüdseks kogenud nii virtuaalselt kui ka publikuga. Tean kindlalt väita, et kui lugu juba käib, olen tunnetega asja sees nii ehk nii, aga loo alguspunkt ja lõpp on emotsionaalselt keerulised, kuna puudub toetav reaktsioon. Aga nagu juba mainisin, on „Eesti laulu“ tehniline formaat minu jaoks peamine väljakutse.“